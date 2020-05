Matilda | Ralph Fiennes sarà la signorina Trinciabue nel film Netflix

(Di lunedì 4 maggio 2020) Saràad interpretare lanell'adattamento difirmato, scelta non così bizzarra come sembra: ecco perchè.sarà lain, l'adattamento a cuista lavorando del romanzo di Roald Dahl. Dopo settimane di rumor, è stato Deadline a dare conferma dell'ingaggio. La scelta diper interpretare una donna potrà sembrare alquanto bizzarra, e d'altronde nel6 mitica, diretto da Danny DeVito, è la britannica Pam Ferris a vestirne i panni. Nel musical che è stato tratto dal romanzo, però, che ha debuttato a Londra nel 2011 ed è sbarcato anche a Broadway, tra il 2013 e il 2017, con grande successo, è proprio un uomo a prestare ...

Phiodem : Netflix farà un adattamento (e te pareva) di Matilda,,,,, e la signora Trinciabue,,, a quanto pare sarà interpretat… - LongTakeIt : #RalphFiennes interpreterà la signorina Trinciabue nel nuovo adattamento #Netflix di Matilda - IWitzard : Oddio ma perché netflix farà matilda sei mitica? E hanno scelto ralph? ?????? - Nerazzurro13 : RT @badtasteit: #Matilda è confermato, #RalphFiennes sarà la signorina Trinciabue nel nuovo adattamento firmato Netflix - Nerdmovieprod : Matilda: Ralph Fiennes sarà la signorina Trinciabue nel nuovo #netflix #RalphFiennes #SignorinaTrinciabue -

