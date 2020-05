Materazzi rivela cosa ha detto davvero a Zidane prima della testata

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 4 maggio 2020) La testa diè stato uno degli eventi più significativiCoppa del Mondo del 2006. Tutti ricordano quel preciso momento di quella sera di luglio 2006, quando, nel bel mezzofinaleCoppa del Mondo contro l'Italia, Zinedineha colpito Marcocon un colpo di testa e si è fatto espellere al 107 ° minuto (quel che è stato dopo, lo sanno tutti). Ma ci sono voluti 14 anni perché il mondo scoprisse cheha causato «la follia» del numero 10 francese, che da allora ha continuato a scusarsi senza maire ciò che lo aveva spinto a farlo. Marcoalla fine ha deciso dire tutto durante un live Instagram con il giornalista de Le Iene Nicolò De Devitiis. «Il colpo di testa di? Non me l'aspettavo in quel momento. E per fortuna non me l'aspettavo in quel ...