Massimo Ammaniti | Tra gli italiani vince la responsabilità di gregge

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 4 maggio 2020) “Glistanno dimostrando un grande senso di;. Hanno interiorizzato le regole che sono state date durante il lockdown e oggi sono pronti ad affrontare la Fase 2 con la stessa serietà. Merito ‘dell’effettopsicologico’, siccome tutti stanno a casa e sono responsabili, allora lo sono anche io”. Il professor, psicoanalista e neuropsichiatra infantile, parla ad HuffPost deglialle prese con la convivenza con il Coronavirus e della capacità di gestire una situazione di emergenza come questa. “Ora ci troviamo nell’Agorà, e questa è troppo ampia per cui bisogna continuare a mantenere dei comportamenti di autocontrollo”. Professore, è il primo giorno della Fase 2 e non ci sono stati assembramenti, e laddove le regole ...