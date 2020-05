Mascherina 1522, cos’è e cosa vuol dire il nuovo codice anti-violenza da usare in farmacia (Di lunedì 4 maggio 2020) L’isolamento da coronavirus, fa sapere Amnesty International Italia, grazie ai dati raccolti da diverse associazioni, ha portato ad un significativo aumento di episodi di violenza domestica ai danni delle donne. L’associazione invita inoltre a mantenere alto il livello di attenzione sul tema. Per questo da alcune settimane è diventato realtà un codice da fornire in farmacia per denunciare una violenza domestica. “Vorrei una Mascherina 1522”: basterà questa frase per allertare il farmacista di turno che fornirà alla vittima tutti tutte le informazioni utili offrendo aiuto. L’iniziativa è viva da diverse settimane, ora è diventata ufficiale grazie ad un accordo tra i centri antiviolenza e la Federazione farmacisti. Anche il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha dato luce alla lodevole iniziativa ... Leggi su italiasera Mascherina 1522 è una campagna ideata da me e promossa da Staffetta Democratica

