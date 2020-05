Martina Nasoni Instagram | sfondo rosso | sguardo malizioso e gambe da urlo | «Sempre più

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 4 maggio 2020) Labbra carnose, due occhi da cerbiatta e un fisico da fare invidia, stiamo parlando ovviamente della stupenda. Il suo profilovanta circa 300mila followers, numeri da vera influencer. In questa quarantena le sue foto e i suoi video sono stati di gran supporto al suo pubblico, soprattutto per le sue foto un po’ più piccanti. Un esempio è proprio il suo ultimo scatto.si è fatta conoscere vincendo la scorsa edizione del Grande Fratello. Bellezza, simpatia e sincerità, queste le caratteristiche che le hanno permesso di entrare nel cuore dei telespettatori. L’esperienza è stata un vero e proprio trampolino di lancio per la sua carriera da showgirlpiù radiosa. Leggi anche: Ginevra Pisani, stratosferica nel costumefuoco: «Che sirenetta!»e la ...