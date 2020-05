Mantova, donna incinta curata con il plasma iperimmune: intervengono i Nas. Il primario: “Solo una telefonata, è tutto a posto. 80 malati curati così” (Di lunedì 4 maggio 2020) I Nas hanno chiesto informazioni all’ospedale Carlo Poma di Mantova sulla donna incinta guarita dal coronavirus con la somministrazione di plasma iperimmune. La struttura, in collaborazione con il San Matteo di Pavia, sta sperimentando questa terapia che prevede l’infusione di plasma proveniente da un paziente infetto e poi guarito nei malati. Si tratta di una cura sperimentale “somministrata fuori protocollo in ambito compassionevole” ma che sta dando risultati positivi, come spiegato da Giuseppe De Donno, primario del reparto di pneumologia, che sta procedendo con la cura. “Il nostro protocollo è ambizioso. Tra Mantova e Pavia abbiamo trattato quasi 80 pazienti col plasma di guariti da Covid-19 e di tutti questi pazienti, che avevano problemi respiratori gravi, nessuno è deceduto, la mortalità del nostro protocollo finora è ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - a Mantova una donna incinta guarita dopo terapia al plasma. I medici : “Non esistono precedenti in letteratura”

A Mantova una donna incinta è guarita con il plasma dei pazienti guariti

