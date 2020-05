Manchester City | De Bruyne | il belga è il miglior giocatore della stagione?

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 4 maggio 2020) Deè ilpiù importante del. I suoi numeri2019-2020 sono incredibili Nonostante ilabbia rapidamente peso terreno nei confronti del Liverpool, ladi Derasenta la perfezione. Oggi ilè forse ilcentrocampista al mondo, con qualità uniche in zona di rifinitura. Kevin Dein the 19/20 Premier League so far: most chances created (96)most passes into the box (88)most through balls (22)most assists (16)most xA (13.4) Player of the season? 🤔🤔🤔 pic.twitter.com/nZKlbQxbdz — Statman Dave (@StatmanDave) April 30, 2020 I numeri sopra sono spaventosi. Si tratta, in breve, delche più spesso mette i compagni nelle condizioni di segnare e di rendersi pericolosi. Nessun altro calciatore è così efficace nel terzo ...