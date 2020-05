Maltempo 2018 Sondrio | Sertori | interventi per oltre 15 milioni di euro

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo 2018

Luino Notizie

“In Lombardia potranno ripartire i cantieri avviati nel 2019 per il ripristino dei danni causati da un evento di maltempo come la tempesta Vaia, che sbloccheranno oltre 15 milioni di euro di fondi e i ...Buongiorno e bentrovati a tutti gli amici del Centro Meteo Italiano. In queste ore stiamo vivendo sulla nostra Penisola residui fenomeni di instabilità (attesa soprattutto oggi pomeriggio) con la for ...