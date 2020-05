Malta rifiuta porto a migranti I militari ci hanno sabotato | vogliono farci morire

(Di lunedì 4 maggio 2020)sicuro a 78: soccorsi da Alarm Phone, cui avevano comunicato - secondo le trascrizioni delle telefonate - come ilocali avesseroil motore.

Malta rifiuta porto sicuro a 78 migranti: soccorsi da Alarm Phone, cui avevano comunicato – secondo le trascrizioni delle telefonate – come i militari locali avessero sabotato il motore. Una nave merc ...Mentre a Malta si allarga lo scandalo per i respingimenti segreti di migranti, dalla Libia continuano le partenze. Un barcone in legno con 67 persone è stato soccorso sabato mattina al limite delle ac ...