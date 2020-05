Malagò | «Ripresa Serie A? Questione politica | non metto bocca»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 4 maggio 2020) Malagò, presidente del CONI, ha fatto chiarezza sulle sue dichiarazioni a proposito della possibiledellaA e del calcio Giovanni Malagò ha dichiarato ai microfoni di Tg Sport, in onda su Rai Due, di non voler entrare nel merito delle decisioni per ladellaA. Ecco le parole del numero uno del CONI riprese dall’Ansa. «Nonsu una. Non ho mai parlato con nessun componente del Comitato tecnico scientifico, il mio comportamento è laico e non sono mai intervenuto.campionato? Mi sono permesso di dire che il calcio ha il diritto e il dovere di provare a finire il campionato ma che è indispensabile avere un’alternativa per evitare che tutto vada a carte quarantotto». Leggi su Calcionews24.com