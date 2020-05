Malagò | «La ripresa della Serie A è un affare politico | non metto bocca»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 4 maggio 2020) Il presidente del Coni Giovanni Malagò è tornato a parlareA e lo ha fatto al Tg2 Sport. “Nonin una questione politica come laA. Ho esercitato il mio ruolo di presidente del Coni. In epoca non sospetta, mi sono permesso di dire che il calcio e in particolare laA hanno il diritto e il dovere di provare a ricominciare e finire il campionato. Ho anche ricordato che ci sono altri soggetti che possono e devono intervenire, come ad esempio il Comitato tecnico-scientifico, se si ritiene che il protocollo non funziona, se ci sono elementi su positività o responsabilità. Ho solo detto che se queste cose dovessero verificarsi, cosa che nessuno si augura, è indispensabile avere un’alternativa per evitare che tutto vada a carte quarantotto. I Giochi di Tokyo? Per me sono assolutamente al ...