"Ma quali sondaggi falsi". Mentana sgancia la bomba: disastro Lega, botto senza precedenti della Meloni (Di lunedì 4 maggio 2020) “I soliti del web hanno tirato fuori delle voci secondo cui i nostri sondaggi sarebbero falsi”. Enrico Mentana smonta con una risata la polemica sulle rilevazioni di Swg per il TgLa7: “Vengono sfornati nel pomeriggio di lunedì, prima della diretta. I numeri veri sono solo questi”. Poi il direttore ha dato notizia delle intenzioni di voto aggiornate al 4 maggio: il dato più clamoroso è tutto interno al centrodestra, con la Lega di Matteo Salvini che perde 0,9 in una sola settimana e scende al 27,3%, mentre Giorgia Meloni fa registrare un botto clamoroso (+1,1) e vola con Fratelli d'Italia al 14,9%. L'ex ministra vede sempre più vicino il Movimento 5 Stelle, che pure ha fatto registrare un aumento sorprendente nell'ultima settimana (16,2%, +0,8), ma questo prima che scoppiasse lo scandalo giustizia con Alfonso Bonafede protagonista in ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 maggio 2020) “I soliti del web hanno tirato fuori delle voci secondo cui i nostrisarebbero”. Enricosmonta con una risata la polemica sulle rilevazioni di Swg per il TgLa7: “Vengono sfornati nel pomeriggio di lunedì, prima della diretta. I numeri veri sono solo questi”. Poi il direttore ha dato notizia delle intenzioni di voto aggiornate al 4 maggio: il dato più clamoroso è tutto interno al centrodestra, con ladi Matteo Salvini che perde 0,9 in una sola settimana e scende al 27,3%, mentre Giorgia Meloni fa registrare unclamoroso (+1,1) e vola con Fratelli d'Italia al 14,9%. L'ex ministra vede sempre più vicino il Movimento 5 Stelle, che pure ha fatto registrare un aumento sorprendente nell'ultima settimana (16,2%, +0,8), ma questo prima che scoppiasse lo scandalo giustizia con Alfonso Bonafede protagonista in ...

