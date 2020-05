Luther e altri 5 grandiosi detective delle serie (Di lunedì 4 maggio 2020) In principio era Colombo. Il detective della Omicidi di Los Angeles dall’aspetto trasandato, agghindato con un impermeabile sgualcito, che ama fingersi stupido e stordisce i sospettati parlando della moglie, resta il leggendario prototipo di tutti gli investigatori geniali della televisione. Queste figure tipiche della serialità britannica e americana frequentano regolarmente il piccolo schermo, conducendo lo spettatore verso la rivelazione dell’identità dell’assassino (nel caso di Colombo, era rivelato all’inizio). I detective migliori delle serie possono essere signore anziane e petulanti come la leggendaria Signora in giallo oppure ometti di mezza età con problemi mentali come Monk o, ancora, giovani alienati con la capacità di entrare nella mente dei serial killer tipo Will Graham di Hannibal. Ma anche precursori della ... Leggi su wired (Di lunedì 4 maggio 2020) In principio era Colombo. Ildella Omicidi di Los Angeles dall’aspetto trasandato, agghindato con un impermeabile sgualcito, che ama fingersi stupido e stordisce i sospettati parlando della moglie, resta il leggendario prototipo di tutti gli investigatori geniali della televisione. Queste figure tipiche della serialità britannica e americana frequentano regolarmente il piccolo schermo, conducendo lo spettatore verso la rivelazione dell’identità dell’assassino (nel caso di Colombo, era rivelato all’inizio). Imiglioripossono essere signore anziane e petulanti come la leggendaria Signora in giallo oppure ometti di mezza età con problemi mentali come Monk o, ancora, giovani alienati con la capacità di entrare nella mente dei serial killer tipo Will Graham di Hannibal. Ma anche precursori della ...

albemilano : @CarloCalenda Ma Carlo perché commenti i sondaggi? Ti interessano veramente? Cadi nella logica della piccola politi… - funkbit85 : @CesareSacchetti infatti sei incorretto ed eretico, proprio come ti definsci. 'La tua liberta' finisce dove cominci… - MGaleasso : RT @Mariate44082814: . Q «Non esiste un piano che possa prevedere tutto. Altri solleveranno il capo, altri diserteranno. Il tempo non ces… - Pablo51656989 : RT @Mariate44082814: . Q «Non esiste un piano che possa prevedere tutto. Altri solleveranno il capo, altri diserteranno. Il tempo non ces… - Mariate44082814 : . Q «Non esiste un piano che possa prevedere tutto. Altri solleveranno il capo, altri diserteranno. Il tempo non… -

Ultime Notizie dalla rete : Luther altri Blog: Una squadra da mandare al..."Diavolo": ecco l'11 della disperazione vivoperlei.calciomercato.com Federer-Djokovic a Wimbledon, Pirati dei Caraibi e il caso O.J. Simpson: cosa guardare IN TV OGGI

Giornate a casa, perché lì si deve restare. Giornate a casa, da riempire con quello che si vuole: allenamenti in camera, libri da leggere, passeggiata sui social, una corsetta su Calciomercato.com, fi ...

Inquinamento atmosferico e morti da Covid 19, altri studi mostrano la correlazione

L'inquinamento dell'aria potrebbe essere un fattore decisivo per spiegare la diffusione dell'emergenza coronavirus: un nuovo studio pubblicato su Science of The Total Environment (alleg ...

Giornate a casa, perché lì si deve restare. Giornate a casa, da riempire con quello che si vuole: allenamenti in camera, libri da leggere, passeggiata sui social, una corsetta su Calciomercato.com, fi ...L'inquinamento dell'aria potrebbe essere un fattore decisivo per spiegare la diffusione dell'emergenza coronavirus: un nuovo studio pubblicato su Science of The Total Environment (alleg ...