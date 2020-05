L'orso M29 avvistato di nuovo in Val d'Ossola, cercava miele vicino ad un'arnia (Di lunedì 4 maggio 2020) Terza incursione la scorsa notte dell'orso che si aggira sulle alture di VilladOssola. Le fototrappole posizionate dalla Polizia Provinciale lo hanno immortalato intorno alle 22,30 di ieri, sempre nella zona dove si trova una azienda di apicultura: l'orso ha raggiunto il prato dove ci sono le arnie e ne ha rovesciata una, a caccia del miele di cui è ghiotto. “Con le fototrappole – spiega il sindaco di VilladOssola, Bruno Toscani – stiamo cercando di tenere sotto controllo gli spostamenti dell'orso. Secondo gli esperti i pericoli per l'uomo sono molto limitati, anche se si tratta di un animale selvatico. In condizioni normali la presenza dell'uomo induce l'animale a fuggire. Credo che si possa stare tranquilli”. C'è intanto molta curiosità per capire se questo esemplare sia M29, l'orso avvistato la scorsa estate in Ossola, e proveniente dal ... Leggi su agi (Di lunedì 4 maggio 2020) Terza incursione la scorsa notte dell'che si aggira sulle alture di Villad. Le fototrappole posizionate dalla Polizia Provinciale lo hanno immortalato intorno alle 22,30 di ieri, sempre nella zona dove si trova una azienda di apicultura: l'ha raggiunto il prato dove ci sono le arnie e ne ha rovesciata una, a caccia deldi cui è ghiotto. “Con le fototrappole – spiega il sindaco di Villad, Bruno Toscani – stiamo cercando di tenere sotto controllo gli spostamenti dell'. Secondo gli esperti i pericoli per l'uomo sono molto limitati, anche se si tratta di un animale selvatico. In condizioni normali la presenza dell'uomo induce l'animale a fuggire. Credo che si possa stare tranquilli”. C'è intanto molta curiosità per capire se questo esemplare sia M29, l'la scorsa estate in, e proveniente dal ...

