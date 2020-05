L'ombrellone del bagnino riapre per un'ora: è il grido di protesta dei balneari della Versilia (Di lunedì 4 maggio 2020) I gestori degli stabilimenti in spiaggia per un flash mob: "Dateci indicazioni e una data per far ripartire la stagione" Leggi su repubblica Coronavirus - naso e bocca coperti sotto l'ombrellone? L'apertura delle spiagge è un rompicapo (Di lunedì 4 maggio 2020) I gestori degli stabilimenti in spiaggia per un flash mob: "Dateci indicazioni e una data per far ripartire la stagione"

È stato pubblicato il bando per l’assegnazione delle concessioni demaniali stagionali riguardanti la zona nord del litorale di Ortona. L’avviso pubblico è stato pubblicato sul sito Internet del Comune ...

Piazza un ombrellone, distende un telo da mare e ci piazza una bambola gonfiabile

Un residente di Carnon, Hérault, nel sud della Francia voleva fare uno scherzo ai gendarmi e c'è riuscito. Sarà stato il desiderio di un po' di leggerezza in quest'atmosfera da confinamento che varca ...

