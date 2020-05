Lombardia: Fumagalli (M5S), 'no sfiducia Gallera occasione persa per sanità' (Di lunedì 4 maggio 2020) Milano, 4 mag. (Adnkronos) - "Affossare questa mozione è un'occasione persa: la Lombardia doveva voltare pagina. Concordiamo pienamente con le richieste contenute nella mozione: il sistema sanitario lombardo è fuori controllo, la Lombardia di Fontana ha favorito il privato smantellando la medicina pubblica territoriale. Le Ats sono ormai centri di burocrazia che ostacolano le decisioni e fanno crescere i costi e le inefficienze. La gestione delle Rsa, che al 90% sono private, è stato un disastro". Così Marco Fumagalli, capogruppo del M5S Lombardia, commenta la mozione sull'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera discussa dal Consiglio regionale della Lombardia. M5S ha votato a favore della mozione. "Alla Lombardia non è bastata la condanna a Formigoni né gli arresti nella sanità di Maroni, e la sua pessima riforma che ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 maggio 2020) Milano, 4 mag. (Adnkronos) - "Affossare questa mozione è un': ladoveva voltare pagina. Concordiamo pienamente con le richieste contenute nella mozione: il sistema sanitario lombardo è fuori controllo, ladi Fontana ha favorito il privato smantellando la medicina pubblica territoriale. Le Ats sono ormai centri di burocrazia che ostacolano le decisioni e fanno crescere i costi e le inefficienze. La gestione delle Rsa, che al 90% sono private, è stato un disastro". Così Marco, capogruppo del M5S, commenta la mozione sull'assessore regionale al Welfare Giuliodiscussa dal Consiglio regionale della. M5S ha votato a favore della mozione. "Allanon è bastata la condanna a Formigoni né gli arresti nella; di Maroni, e la sua pessima riforma che ha ...

Via libera al piano regionale anticrisi da tre miliardi

Risorse a province, comuni e interventi per la ripresa economica. L'opposizione ritira molti degli emendamenti previsti e il voto in Consiglio è unanime Tre miliardi per lo sviluppo, un pacchetto di r ...

