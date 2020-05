Live non è la D’Urso, Nina Moric: “Elena Morali mi ha detto di essere ricattata con video porno da Luigi Mario Favoloso” (Di lunedì 4 maggio 2020) Dopo aver denunciato Luigi Mario Favoloso per stalking e maltrattamenti (accuse riguardo alle quali ora indaga la Procura di Milano), Nina Moric è tornata a parlare dell’ex fidanzato nel salotto di Live non è la D’Urso, rilanciando con nuove insinuazioni. “Partiamo dal presupposto che lui mi accusa di aver parlato per 4 ore con Elena Morali (oggi fidanzata con Favoloso, ndr) – ha detto la modella croata nel corso dell’ultima puntata dello show di Barbara D’Urso -. È stata lei a parlare con me. Ha parlato male di Luigi al telefono, è stato tutto registrato e depositato in Procura. La Morali si è messa a piangere perché aveva paura, era disperata”, ha raccontato ripetendo più volte che ” è tutto registrato”. Poi l’accusa: “La Morali mi ha detto di essere ricattata con ... Leggi su ilfattoquotidiano Live – Non è la D’Urso - famosissimo politico : “L’Europa deve chiedere i danni per il Coronavirus : ecco a chi”

Live – Non è la D’Urso - Barbara commuove ricordando un famoso collega scomparso

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Fontana : “Comincia la fase 2 - ma l’emergenza non è finita” (Di lunedì 4 maggio 2020) Dopo aver denunciato Luigi Mario Favoloso per stalking e maltrattamenti (accuse riguardo alle quali ora indaga la Procura di Milano),è tornata a parlare dell’ex fidanzato nel salotto dinon è la D’Urso, rilanciando con nuove insinuazioni. “Partiamo dal presupposto che lui mi accusa di aver parlato per 4 ore con Elena(oggi fidanzata con Favoloso, ndr) – hala modella croata nel corso dell’ultima puntata dello show di Barbara D’Urso -. È stata lei a parlare con me. Ha parlato male di Luigi al telefono, è stato tutto registrato e depositato in Procura. Lasi è messa a piangere perché aveva paura, era disperata”, ha raccontato ripetendo più volte che ” è tutto registrato”. Poi l’accusa: “Lami hadicon ...

Benji_Mascolo : Stasera intanto ci vediamo sul nostro Instagram Ufficiale per un Live speciale. Sarà 1 ora di concerto live da casa… - LauraPausini : Questa sera in seconda serata su @RaiTre In anteprima,1 minuto di uno dei due video live che non avete mai visto f… - LegaSalvini : ++ QUESTA SERA MATTEO SALVINI A LIVE NON È LA D'URSO ++ ??Non perdetevi il Capitano, questa sera, alle ore 21.40, s… - NonLavorare : Ciao, partecipa alla LIVE ora, in contemporanea su Youtube qui: - infinitysere : RT @Turchese4: Vorrei fare un discorso sui #concertionline e sul perché penso non siano una cattiva idea #CTCF #musica #live #concerti #Fab… -