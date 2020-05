LIVE Non è La D’Urso: Nina Moric accusa Favoloso, ricatterebbe Elena Morali (Di lunedì 4 maggio 2020) La Fase 2 sembra essere iniziata anche a LIVE Non è La D’Urso. Dopo la scelta di provare a rendere un po’ più sobrio il programma evitando i soliti punti cardini del programma, il talk show domenicale di Barbara D’Urso è ricaduto nei già noti filoni gossip ampiamente dibattuti su Canale Cinque. E con quale faida si poteva rientrare in carreggiata se non con quella lasciata a metà per colpa del COVID19? Esatto, negli studi di Cologno Monzese si è tornati a discutere dei due ex fidanzati Nina Moric e Luigi Mario Favoloso. Dopo le verità di Luigi Mario Favoloso ascoltate sette giorni fa, nella puntata del 3 maggio 2020 di LIVE Non è la D’Urso abbiamo ascoltato la versione di Nina Moric; la ex modella ha portato in studio registrazioni audio di alcune telefonate intercorse fra lei e il suo ex Luigi Mario ... Leggi su ultimenotizieflash Marco Carta diserta Live Non è la D’Urso - Barbara : “C’è stato un problema”

Antonella Elia ed Enrica Bonaccorti faccia a faccia a Live non è la d'Urso (VIDEO)

La storia di Nina Moric e Luigi Favoloso ancora al centro dei riflettori a Live Non è la D’Urso. La settimana scorsa l’ex fidanzato della modella croata aveva replicato alle gravi accuse.. Nina Moric ...

Irene Pivetti fa chiarezza a Live Non è la D’Urso sulle indagini a suo carico relative alla presunta importazione di mascherine false. “Io non voglio fare business sulle mascherine. Addirittura noi an ...

