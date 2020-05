‘Live – Non è la D’Urso’ manda in onda le registrazioni delle telefonate tra Luigi Favoloso e Nina Moric (che rivela un presunto ricatto ai danni di Elena Morali). E arriva la replica dell’ex gieffino (Di lunedì 4 maggio 2020) Abbiamo visto la scorsa settimana l’intervento di Luigi Favoloso a Live – Non è la D’Urso: l’ex gieffino aveva accusato Nina Moric di aver contattato anche Elena Morali, la sua fidanzata, per parlare male di lui, rivelando che a chiamare l’ex Pupa sarebbe stato anche Fabrizio Corona, ex marito di Nina. Ieri sera a difendersi dalle accuse è intervenuta nel programma di Barbara d’Urso proprio la Moric che ha smentito categoricamente di aver telefonato a Elena: “Bello il mondo di Luigi Mario Favoloso, è un mondo di favole! Tutto quello che ha raccontato non corrisponde alla realtà. (…) Lui mi accusa della telefonata con Elena Morali, ma la telefonata è stata fatta dal signor Daniele Di Lorenzo – ex fidanzato o non lo so cosa di lei – mi ha chiamata lui e mi ha passato lei che voleva parlare con ... Leggi su isaechia ‘Live – Non è la D’Urso’ - Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia replicano ai dubbi di Costantino della Gherardesca : “La distanza ci sta unendo ancora di più” (Video)

‘Live – Non è la D’Urso’ - risvolti choc tra Nina Moric e Luigi Favoloso : lui finisce nel registro degli indagati - si difende e fa una rivelazione

‘Gf Vip 4’ - Andrea Denver svela come mai ha rifiutato l’invito per andare a ‘Live – Non è la D’Urso’ e poi torna su Andrea Damante e Giulia De Lellis : “Lui mi aveva presentato le altre ragazze che aveva frequentato - ma….” (Di lunedì 4 maggio 2020) Abbiamo visto la scorsa settimana l’intervento diFavoloso a Live – Non è la D’Urso: l’ex gieffino aveva accusato Nina Moric di aver contattato anche Elena Morali, la sua fidanzata, per parlare male di lui, rivelando che a chiamare l’ex Pupa sarebbe stato anche Fabrizio Corona, ex marito di Nina. Ieri sera a difendersi dalle accuse è intervenuta nel programma di Barbara d’Urso proprio la Moric che ha smentito categoricamente di aver telefonato a Elena: “Bello il mondo diMario Favoloso, è un mondo di favole! Tutto quello che ha raccontato non corrisponde alla realtà. (…) Lui mi accusa della telefonata con Elena Morali, ma la telefonata è stata fatta dal signor Daniele Di Lorenzo – ex fidanzato o non lo so cosa di lei – mi ha chiamata lui e mi ha passato lei che voleva parlare con ...

Benji_Mascolo : Stasera intanto ci vediamo sul nostro Instagram Ufficiale per un Live speciale. Sarà 1 ora di concerto live da casa… - LauraPausini : Questa sera in seconda serata su @RaiTre In anteprima,1 minuto di uno dei due video live che non avete mai visto f… - LegaSalvini : ++ QUESTA SERA MATTEO SALVINI A LIVE NON È LA D'URSO ++ ??Non perdetevi il Capitano, questa sera, alle ore 21.40, s… - nightvvash : @NOFUNJIMINIE NOOOO AIUTO non ci avevo pensato!!! ora voglio una live action - Broken_Home05 : RT @iilivesoilove: comunque io non mi sento molto offesa da quella youtuber che crede che gli idol kpop cantino con delle voci prodotte al… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Live Non Mascherine obbligatorie in Campania, l'annuncio di De Luca: «Chi non la indossa è... Il Mattino