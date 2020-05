LIVE Coronavirus, Ultime notizie in DIRETTA: zero contagi in Sardegna ed è la prima volta! (Di lunedì 4 maggio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CALENDARIO FASE 2: COSA RIAPRE IL 4 E 18 MAGGIO E IL 1° GIUGNO SERVIRA’ ANCORA L’AUTOCERTIFICAZIONE PER SPOSTARSI: ECCO COME CAMBIERA’ QUALI SPORT SI POTRANNO PRATICARE DAL 4 MAGGIO SI POTRANNO ANDARE A TROVARE I PARENTI, MA FESTE VIETATE BONUS 600 EURO VERRA’ RINNOVATO IN AUTOMATICO, SENZA UNA NUOVA DOMANDA COSA RIAPRE IL 4 MAGGIO IN ITALIA SI POTRA’ ANDARE IN BICI DAL 4 MAGGIO? LE NUOVE REGOLE FISSATO UN TETTO MASSIMO PER LE MASCHERINE: ECCO QUANTO COSTERANNO Coronavirus: QUALI SONO I SINTOMI E COME SI contagiA. ECCO COSA SERVE SAPERE Coronavirus: SINTOMI, NUMERI DA CHIAMARE, COSA FARE E COSA NON FARE 17.51: Nel Lazio, “oggi registriamo un dato di 38 casi positivi nelle Ultime 24 ore”. Così l’assessore alla Sanità regionale, Alessio D’Amato, al termine ... Leggi su oasport LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : oggi 577 nuovi casi rilevati e 63 morti

Coronavirus Italia : dati contagio Regioni del 4 maggio – LIVE

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Solinas : "Su nostra ordinanza in Sardegna ancora nessun rilievo" (Di lunedì 4 maggio 2020) 17.51: Nel Lazio, "oggi registriamo un dato di 38 casi positivi nelle24 ore". Così l'assessore alla Sanità regionale, Alessio D'Amato, al termine ...

Coronavirus Italia: dati contagio Regioni del 4 maggio – LIVE

Italia ancora nella morsa del Coronavirus, ma in queste ultime settimane il calo è costante. Occorrerà vedere come il virus si diffonderà da oggi, con l’avvio della fase 2. Ieri il dato del contagio ...

In Sicilia 14 guariti in più Meno casi in terapia intensiva

Rallenta il contagio in Sicilia e il trend in discesa si conferma anche oggi. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 16 di oggi (lunedì 4 maggio), in merito ...

