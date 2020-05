LIVE Coronavirus, Ultime notizie in DIRETTA: Zaia: “In questi 10 giorni ci giochiamo il futuro” (Di lunedì 4 maggio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CALENDARIO FASE 2: COSA RIAPRE IL 4 E 18 MAGGIO E IL 1° GIUGNO SERVIRA’ ANCORA L’AUTOCERTIFICAZIONE PER SPOSTARSI: ECCO COME CAMBIERA’ QUALI SPORT SI POTRANNO PRATICARE DAL 4 MAGGIO SI POTRANNO ANDARE A TROVARE I PARENTI, MA FESTE VIETATE BONUS 600 EURO VERRA’ RINNOVATO IN AUTOMATICO, SENZA UNA NUOVA DOMANDA COSA RIAPRE IL 4 MAGGIO IN ITALIA SI POTRA’ ANDARE IN BICI DAL 4 MAGGIO? LE NUOVE REGOLE FISSATO UN TETTO MASSIMO PER LE MASCHERINE: ECCO QUANTO COSTERANNO Coronavirus: QUALI SONO I SINTOMI E COME SI CONTAGIA. ECCO COSA SERVE SAPERE Coronavirus: SINTOMI, NUMERI DA CHIAMARE, COSA FARE E COSA NON FARE 14.19 Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha dichiarato: “In questa settimana, o nei prossimi 10 giorni, ci giochiamo il futuro. Oggi iniziamo un percorso di sorveglianza estrema, di grande ... Leggi su oasport LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : l’America Latina supera quota 250mila contagi

14.19 Il governatore del Veneto, Luca, ha dichiarato: "In questa settimana, o nei prossimi 10, ciil futuro. Oggi iniziamo un percorso di sorveglianza estrema, di grande ...

Coronavirus, L'Oréal: "Congelati pagamenti dovuti dai saloni"

Milano, 4 mag. (Adnkronos/Labitalia) – L’Oréal, partner storico dei parrucchieri da più di 110 anni, rinforza il suo sostegno ai professionisti del settore durante la crisi del Covid-19. L’Oréal infat ...

Palermo, effetto Covid sul turismo Il danno stimato è di 65 milioni

PALERMO - Un danno minimo stimato di circa 65 milioni di euro sul fatturato del settore alberghiero e ricettivo in città, destinato certamente a crescere via via che saranno chiare le dimensioni del “ ...

Milano, 4 mag. (Adnkronos/Labitalia) – L'Oréal, partner storico dei parrucchieri da più di 110 anni, rinforza il suo sostegno ai professionisti del settore durante la crisi del Covid-19. L'Oréal infat ...

PALERMO - Un danno minimo stimato di circa 65 milioni di euro sul fatturato del settore alberghiero e ricettivo in città, destinato certamente a crescere via via che saranno chiare le dimensioni del " ...