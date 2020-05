LIVE Coronavirus, Ultime notizie in DIRETTA: riaprono le aziende in Italia, inizia la fase 2 (Di lunedì 4 maggio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CALENDARIO FASE 2: COSA RIAPRE IL 4 E 18 MAGGIO E IL 1° GIUGNO SERVIRA’ ANCORA L’AUTOCERTIFICAZIONE PER SPOSTARSI: ECCO COME CAMBIERA’ QUALI SPORT SI POTRANNO PRATICARE DAL 4 MAGGIO SI POTRANNO ANDARE A TROVARE I PARENTI, MA FESTE VIETATE BONUS 600 EURO VERRA’ RINNOVATO IN AUTOMATICO, SENZA UNA NUOVA DOMANDA COSA RIAPRE IL 4 MAGGIO IN Italia SI POTRA’ ANDARE IN BICI DAL 4 MAGGIO? LE NUOVE REGOLE FISSATO UN TETTO MASSIMO PER LE MASCHERINE: ECCO QUANTO COSTERANNO Coronavirus: SINTOMI, NUMERI DA CHIAMARE, COSA FARE E COSA NON FARE Coronavirus: QUALI SONO I SINTOMI E COME SI CONTAGIA. ECCO COSA SERVE SAPERE 08.30 La Cina non registra nuovi casi di contagio da Coronavirus sviluppati localmente e solo tre nuovi casi provenienti dall’estero 08.20 Donald Trump ha ribadito che l’origine del Coronavirus ... Leggi su oasport LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Donald Trump accusa la Cina - in Italia inizia la fase 2

Coronavirus in Italia e nel mondo - ultime notizie di oggi. LIVE

fanpage : 'Sbagliare in questa regione significa provocare una ecatombe" Così il Presidente della Regione Campania - fanpage : Un contratto da 30 milioni di euro. Ecco il contratto tra governo e Irene Pivetti #2maggio - fanpage : #coronavirus 'Siamo in emergenza' Le parole della Lamorgese - forzaroma : Coronavirus: la Roma torna a Trigoria per le visite, ma è alta tensione sulla ripresa

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Coronavirus Coronavirus in Italia: news di oggi sul contagio Sky Sport Coronavirus, Cuomo: "Continuate a indossare le mascherine"

Coronavirus, in Brasile dottori per la comunita' indigena

