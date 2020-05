Linda Gastaldello | wellness coach | nella serie per Tik Tok #quarantineresistence

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 4 maggio 2020) Inizia una nuova serie su Tik Tok con Linda Gastaldello, ideatrice del metodo 2Rise. Pensata come una semplice «guida energetica» di movimenti di fitness spirituale e yoga per trovare chiarezza, forza e coltivare una nuova visione di vita per quando la quarantena sarà finita ci accompagnerà con un video ogni lunedì.1 video: esercizio isometrico per stabilizzare l’energia della giornata2 video: squats con coaching per energizzare e rimuovere stagnazione3 video: lunges con piegamenti all’indietro: potenziamo le gambe per riuscire a risollevarci nell’energia dell’amore4 video: alterniamo push up e ritorniamo nella posizione di rilassamento: creando contrasto troviamo, otteniamo neutralità5 video: posa del ponte ci radichiamo nella nostra verita’ per credere in una nuova visione personale