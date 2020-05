Licia Nunez smaschera Antonella Elia | ‘Le provocavo degli scompensi’

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 4 maggio 2020)Nonostante il Grande Fratello Vip sia terminato da poche settimane, i concorrenti stanno facendo ancora parlare di sé. Sossio Aruta ha detto di non aver vinto perché non ha tanti follower su Instagram, dunque Paola Di Benedetto è stata agevolata. Quest’ultima ha replicato dicendo che ognuno gioca le proprie carte, in quanto la sua teoria non è attendibile. In effetti i vincitori delle edizioni precedenti non sono noti sul web, eppure hanno intascato il montepremi. Nel frattempo anche Liziaha deciso di togliersi dei sassolini dalla scarpa, soprattutto cone Pago. Ha colto l’occasione con l’invito al programma radiofonico Non Succederà Più, condotto da Giada Di Miceli. ‘Quando stavamo a letto diceva che la turbavo’durante l’intervista ...