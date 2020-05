Licia Nunez attacco a sorpresa dopo il GF Vip | “Quella persona…”

(Di lunedì 4 maggio 2020)non le manda a dire e punta il dito chi ha spezzato l’equilibrio nella casa del GF Vip. L’ex gieffina ha puntato il dito verso un’ex coinquilina che non manda proprio giù. E’ stata attaccata negli ultimi giorni, ma il suo carisma non l’ha mai fatta cadere nella provocazione. Ora però esce allo … L'articoloil GF Vip “Quella persona…” proviene da www.meteoweek.com.

Licia Nunez non le manda a dire e punta il dito chi ha spezzato l’equilibrio nella casa del GF Vip. L’ex gieffina ha puntato il dito verso un’ex coinquilina che non manda proprio giù. Ha realizzato un ...Licia Nunez del Grande Fratello Vip 4 si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Intervistata da Giada Di Miceli per "Non succederà più" su Radio Radio ha parlato della sua esperienza dentro la casa pi ...