Licenziata a causa del Covid-19, lancia l'appello a Musumeci: "Mi faccia tornare in Sicilia" (Di lunedì 4 maggio 2020) Si è trasferita in Veneto ad agosto dello scorso anno, lasciando la sua famiglia a Porto Empedocle (Agrigento). Poi però l’azienda l’ha Licenziata a causa dell’emergenza coronavirus e lei è stata costretta a rimanere al Nord per non mettere a rischio i suoi cari. Ora però i soldi iniziano a scarseggiare: ecco perché, a due mesi dallo scoppio dell’epidemia, Giorgia ha scritto una lettera al presidente della regione Sicilia Nello Musumeci per chiedergli di poter tornare a casa: l’isola infatti è stata “blindata” per il mese di maggio per evitare il rischio di diffusione del contagio.AgrigentoNotizie riporta la lettera integrale della giovane, che inizia così:“Egregio presidente della Regione Musumeci, il mio nome è Giorgia ho 20 anni e sono una cittadina siciliana. Da agosto 2019 per ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 4 maggio 2020) Si è trasferita in Veneto ad agosto dello scorso anno, lasciando la sua famiglia a Porto Empedocle (Agrigento). Poi però l’azienda l’hadell’emergenza coronavirus e lei è stata costretta a rimanere al Nord per non mettere a rischio i suoi cari. Ora però i soldi iniziano a scarseggiare: ecco perché, a due mesi dallo scoppio dell’epidemia, Giorgia ha scritto una lettera al presidente della regione Sicilia Nelloper chiedergli di potera casa: l’isola infatti è stata “blindata” per il mese di maggio per evitare il rischio di diffusione del contagio.AgrigentoNotizie riporta la lettera integrale della giovane, che inizia così:“Egregio presidente della Regione, il mio nome è Giorgia ho 20 anni e sono una cittadina siciliana. Da agosto 2019 per ...

