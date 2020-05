Leicester, Vardy: gli incredibili dati dell’attaccante inglese (Di lunedì 4 maggio 2020) Vardy stava trascinando il Leicester a suon di gol. L’attaccante inglese ha una media realizzativa enorme Prima che il calcio si fermasse, Vardy stava portando il Leicester a suon di gol (ben 19, capocannoniere in Premier). L’attaccante inglese ha un cinismo incredibile sottoporta. E i numeri lo dimostrano. Best conversion rate in the Premier League this season (25+ shots): 🥇 J. Vardy (@LCFC) — 32.2%🥈 P-E. Aubameyang (@Arsenal) — 26.2%🥉 S. Mane (@LFC) — 23.3% pic.twitter.com/XbhIeZywtj — WhoScored.com (@WhoScored) May 3, 2020 Vardy ha una conversione rate del 32.2%. Una statistica enorme, basti pensare che il secondo in questa classifica (Aubameyang) è solo al 26.2%. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Leicester - Vardy : quale è il record dell’attaccante inglese

Leicester : Vardy rende le Foxes letali in contropiede

Leicester - Vardy e quell'esultanza in faccia a Reina : "Ecco cos'è successo" (Di lunedì 4 maggio 2020)stava trascinando ila suon di gol. L’attaccanteha una media realizzativa enorme Prima che il calcio si fermasse,stava portando ila suon di gol (ben 19, capocannoniere in Premier). L’attaccanteha un cinismo incredibile sottoporta. E i numeri lo dimostrano. Best conversion rate in the Premier League this season (25+ shots): 🥇 J.(@LCFC) — 32.2%🥈 P-E. Aubameyang (@Arsenal) — 26.2%🥉 S. Mane (@LFC) — 23.3% pic.twitter.com/XbhIeZywtj — WhoScored.com (@WhoScored) May 3, 2020ha una conversione rate del 32.2%. Una statistica enorme, basti pensare che il secondo in questa classifica (Aubameyang) è solo al 26.2%. Leggi su Calcionews24.com

GreenMidnight1 : RT @mid_hedge: Si parla parecchio dell’Arsenal per Odsonne, ma sec me il Leicester non è da sottovalutare. C’è Brendan Rodgers che già l’ha… - mid_hedge : Si parla parecchio dell’Arsenal per Odsonne, ma sec me il Leicester non è da sottovalutare. C’è Brendan Rodgers che… - infoitsport : Quattro anni fa la favola del Leicester di Ranieri: cosa fanno adesso Vardy e compagni? - Sportmediaset - stefano_gatto97 : RT @Sport_Mediaset: 4 anni fa la favola del #Leicester di #Ranieri: oggi che cosa fanno #Vardy e gli altri? #SportMediaset #OnThisDay http… - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: 4 anni fa la favola del #Leicester di #Ranieri: oggi che cosa fanno #Vardy e gli altri? #SportMediaset #OnThisDay http… -

Ultime Notizie dalla rete : Leicester Vardy Leicester, Vardy: gli incredibili dati dell’attaccante inglese Calcio News 24 Leicester, Vardy: gli incredibili dati dell’attaccante inglese

Prima che il calcio si fermasse, Vardy stava portando il Leicester a suon di gol (ben 19, capocannoniere in Premier). L’attaccante inglese ha un cinismo incredibile sottoporta. E i numeri lo dimostran ...

Chi vincerebbe la Scarpa d'oro se tutti i campionati europei venissero interrotti oggi?

Chi vincerebbe la Scarpa d'oro come miglior realizzatore stagionale nei cinque principali campionati europei se in tutta Europa si decidesse di interrompere i campionato come fatto in Francia, Olanda ...

Prima che il calcio si fermasse, Vardy stava portando il Leicester a suon di gol (ben 19, capocannoniere in Premier). L’attaccante inglese ha un cinismo incredibile sottoporta. E i numeri lo dimostran ...Chi vincerebbe la Scarpa d'oro come miglior realizzatore stagionale nei cinque principali campionati europei se in tutta Europa si decidesse di interrompere i campionato come fatto in Francia, Olanda ...