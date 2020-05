Le amare parole di Ultimo tra i concerti rimandati al 2021 e il Governo che non dà peso alla musica (Di lunedì 4 maggio 2020) Oggi Ultimo avrebbe dovuto iniziare le prove per il tour negli stadi ma i concerti verranno sicuramente rimandati. A quando? Forse al 2021. L'annullamento degli eventi negli stadi (15 in totale nell'estate del 2020) non è ancora ufficiale ma ormai è impensabile ipotizzare che i live estivi si possano svolgere, che siano quelli di Tiziano Ferro, di Cesare Cremonini o di Ultimo. Numerosi i fan che chiedono informazioni sui concerti estivi per i quali non è ancora stato comunicato nulla. Tra questi ci sono anche i fan di Ultimo, in attesa di sapere che fine faranno i biglietti già acquistati mesi fa. Ultimo oggi interviene sui social per chiarire dubbi e perplessità e per rispondere alle tante richieste di informazioni sui concerti estivi. Con estrema sincerità lo dice: non sa nulla. C'è effettivamente un ritardo nella ... Leggi su optimagazine Il personale di Humanitas Gavazzeni : amarezza e dolore per le parole di Report (Di lunedì 4 maggio 2020) Oggiavrebbe dovuto iniziare le prove per il tour negli stadi ma iverranno sicuramente. A quando? Forse al. L'annullamento degli eventi negli stadi (15 in totale nell'estate del 2020) non è ancora ufficiale ma ormai è impensabile ipotizzare che i live estivi si possano svolgere, che siano quelli di Tiziano Ferro, di Cesare Cremonini o di. Numerosi i fan che chiedono informazioni suiestivi per i quali non è ancora stato comunicato nulla. Tra questi ci sono anche i fan di, in attesa di sapere che fine faranno i biglietti già acquistati mesi fa.oggi interviene sui social per chiarire dubbi e perplessità e per rispondere alle tante richieste di informazioni suiestivi. Con estrema sincerità lo dice: non sa nulla. C'è effettivamente un ritardo nella ...

