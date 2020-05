Le ali della sfinge | il cast dell’episodio de Il Commissario Montalbano

(Di lunedì 4 maggio 2020) Le ali: ilOggi, lunedì 4 maggio 2020, alle ore 21,20 Rai 1 manderà in onda (in replica) l’episodio Le alidelinterpretato – come sempre – da Luca Zingaretti. Ma qual è ildell’episodio Le alide Ilin onda stasera? Di seguito l’elenco degli attori principali del film: Luca Zingaretti:Cesare Bocci: Mimì Augello Peppino Mazzotta: Fazio Angelo Russo: Catarella Mariacristina Marocco: Barbara Bellini Erika Ferrara: Mariuccia Coglitore Gigio Morra: Giudice Scognamiglio Presenti poi Giorgio Bongiovanni (Costantino Morabito), Giuseppe Caponnetto (Beniamino Graceffa), Kristina Novikova (Irina) e Isabell Sollman (Ingrid Sjöström). L’episodio Le ali...

Raiofficialnews : “Ma indove erano andate a finire quelle prime matinate nelle quali, appena arrisbigliato, si sintiva attraversato d… - zazoomnews : Stasera in tv: Montalbano Le ali della Sfinge - #Stasera #Montalbano #della #Sfinge - Nigromante18 : RT @bernadettethebe: - DonnaGlamour : Il Commissario Montalbano – Le ali della Sfinge: tutto quello che c’è da sapere sul film - zazoomnews : Il Commissario Montalbano Le ali della Sfinge oggi 4 Maggio su Rai1: trama e cast - #Commissario #Montalbano… -

Ultime Notizie dalla rete : ali della

Oggi, lunedì 4 maggio 2020, alle ore 21,20 Rai 1 manderà in onda (in replica) l’episodio Le ali della sfinge del Commissario Montalbano interpretato – come sempre – da Luca Zingaretti. Ma qual è il ca ...Questa sera, lunedì 4 maggio 2020, su Rai 1 torna l’appuntamento con Il Commissario Montalbano: ad andare in onda in replica, dalle ore 21,25 è Le ali della sfinge, episodio trasmesso per la prima vol ...