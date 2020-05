Le 5 condizioni dell'Olanda sul Mes (Di lunedì 4 maggio 2020) Gli olandesi non demordono. In vista dell’Eurogruppo di venerdì, che dovrebbe ratificare le caratteristiche della nuova linea di credito sulla pandemia istituita nel Meccanismo europeo di stabilità (giovedì verranno messe a punto da una nuova riunione degli sherpa), il ministro delle Finanze de L’Aja Wopke Hoekstra invia una lettera al Parlamento olandese con quelle che secondo il governo devono essere le condizioni di accesso ai prestiti del Salva Stati. Sono cinque. In sintesi: firma di un “memorandum” d’intesa per impegnarsi a spendere i soldi del Salva Stati solo per l’emergenza sanitaria e stabilire un controllo europeo sulle spese. E poi: “analisi dei rischi per la stabilità finanziaria e sostenibilità del debito” del paese che chiede il prestito. E inoltre: durata “breve” dei ... Leggi su huffingtonpost Contagi e tamponi - le condizioni di salute della Liguria all’inizio della Fase 2

Coronavirus - l’assessore Gallera : “Le persone che arrivano oggi in ospedale hanno delle condizioni meno gravi”

