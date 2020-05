Latte contaminato ritirato dal mercato: contiene pezzi di plastica [MARCA e LOTTO] (Di lunedì 4 maggio 2020) Latte contaminato ritirato dal mercato: il rischio è dovuto alla presenza di pezzi di plastica, come ha rivelato il sito oulah.fr, specializzato in richiamo di prodotti. Il Latte in questione è del marchio Carrefour. I prodotti interessati dal richiamo sono: – Latte proveniente dalla campagna della Francia centrale semi-scremato UHT sterilizzato, in bottiglia da 1L, marchio Carrefour Codice a barre della bottiglia da 1L: 3.560.071.013.455 – Codice a barre della confezione da sei bottiglie: 3.560.071.013.479 – Timbro sanitario : FR 23-013-003 CE – Da consumarsi preferibilmente entro il 29 agosto 2020 – Numero LOTTO: 20 092 ZY – Latte di montagna semi-scremato sterilizzato UHT, in bottiglia da 1L, marchio Carrefour Codice a barre per bottiglia da 1L: 3.270 190 204 374 – Codice a barre per confezione da ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 4 maggio 2020)dal: il rischio è dovuto alla presenza didi, come ha rivelato il sito oulah.fr, specializzato in richiamo di prodotti. Ilin questione è del marchio Carrefour. I prodotti interessati dal richiamo sono: –proveniente dalla campagna della Francia centrale semi-scremato UHT sterilizzato, in bottiglia da 1L, marchio Carrefour Codice a barre della bottiglia da 1L: 3.560.071.013.455 – Codice a barre della confezione da sei bottiglie: 3.560.071.013.479 – Timbro sanitario : FR 23-013-003 CE – Da consumarsi preferibilmente entro il 29 agosto 2020 – Numero: 20 092 ZY –di montagna semi-scremato sterilizzato UHT, in bottiglia da 1L, marchio Carrefour Codice a barre per bottiglia da 1L: 3.270 190 204 374 – Codice a barre per confezione da ...

