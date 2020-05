Lady Gaga piange per L’Italia: “Vi voglio bene, supererete tutto” (Di lunedì 4 maggio 2020) Lady Gaga manda un video messaggio indirizzato agli italiani, per confortarli in questo momento difficile di emergenza Coronavirus (che nonostante l’inizio della fase 2 è ancora critico) e si commuove. La pop star rivolge parole piene di sentimento e sincera partecipazione all’Italia, da cui proviene la sua famiglia, e nella quale ancora abitano i suoi parenti: suo nonno era infatti emigrato da Naso, in provincia di Messina, per raggiungere gli Stati Uniti d’America nel 1908. Il video, pubblicato sull’account Instagram di Tiziano Ferro, suo amico, ha fatto il boom di visualizzazioni. Mi dispiace moltissimo per tutte le persone che oggi stanno soffrendo in Italia. Non so bene cosa dire, a parte che vi voglio bene. VI amo, siete nelle mie preghiere. So che tante persone sono spaventate, e che tanti anziani sono chiusi in casa al momento, ho ... Leggi su dilei Lady Gaga in lacrime : il commovente messaggio per l’Italia

