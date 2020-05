La Vita in diretta: Alberto Matano contro Michelle Hunziker (Di lunedì 4 maggio 2020) Il conduttore di La Vita in diretta, Alberto Matano, difende la collega Giovanni Botteri dopo il servizio letto da Michelle Hunkiker a Striscia La Notizia. Su instagram scrive: “Sei una donna speciale, ironica, iconica, vera. E assai cool!”. Dopo la bufera mediatica sul servizio di Striscia la Notizia letto da Michelle Hunziker, ecco che sono state in tante le difese dei vari personaggi delloArticolo completo: La Vita in diretta: Alberto Matano contro Michelle Hunziker dal blog SoloDonna Leggi su solodonna LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : novità dalle Regioni

Alberto Matano lascia La Vita In Diretta? Già pronto il sostituto

La vita in diretta - via Alberto Matano arriva Salvo Sottile? (Di lunedì 4 maggio 2020) Il conduttore di Lain, difende la collega Giovanni Botteri dopo il servizio letto daHunkiker a Striscia La Notizia. Su instagram scrive: “Sei una donna speciale, ironica, iconica, vera. E assai cool!”. Dopo la bufera mediatica sul servizio di Striscia la Notizia letto da, ecco che sono state in tante le difese dei vari personaggi delloArticolo completo: Laindal blog SoloDonna

ESA_Italia : L' #ESA in un mondo post-COVID-19 - Diretta oggi su #ESA Web TV alle 17:00 sul tema 'Cura per il clima: vita remota… - Mov5Stelle : ?? Alle 17:15 @luigidimaio sarà ospite a La Vita in Diretta, su Rai1. Non perdetelo! - mattino5 : 'Il bar è la mia vita e ora perdo tutto' Parla in diretta a #mattino5 una barista in difficoltà a causa della chiu… - hazsunflowerr : RT @Mharry_Lou: Ogni giorno sto ad aspettare: - che Harry si faccia vivo - che Louis dica qualcosa sui concerti - che Zayn ci dia la notiz… - MarcoMarzocca : Credo proprio che sarà una diretta molto interessante, Buona Vita a tutti -