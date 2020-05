La Spezia. Obbligo di mascherina nell’area del mercato coperto di Piazza Cavour

(Di lunedì 4 maggio 2020) Con riferimento allo stato di emergenza sanitaria nazionale in atto, il Sindaco Pierluigi Peracchini lunedì mattina ha firmato l’ordinanza numero 51, disponendo l’, a far data da venerdì 8 maggio 2020, per tutti coloro che accedono all’area deldi, compresi gli operatori del, di indossare correttamente dispositivi a protezione delle vie respiratorie, quindi le mascherine. Sono esclusi dall’i bambini al di sotto dei 6 anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della. La violazione dell’ordinanza è punita ai sensi dell’art. 4 D.L. n. 19/2020 con la sanzione amministrativa da un minimo di 400 euro a un massimo di 3.000 euro. L’ordinanza ha efficacia fino al 31 maggio 2020 e potrà essere reiterata ...

Con riferimento allo stato di emergenza sanitaria nazionale in atto, il Sindaco Pierluigi Peracchini lunedì mattina ha firmato l'ordinanza numero 51, disponendo l'obbligo, a far data da venerdì 8 magg ...