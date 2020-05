La sperimentazione del vaccino italiano contro il Coronavirus fa ben sperare. Ha generato anticorpi e neutralizzato il virus nei topi. I primi test sull’uomo inizieranno dopo l’estate (Di lunedì 4 maggio 2020) La sperimentazione del vaccino italiano contro il Coronavirus fa ben sperare. E’ quanto emerge dai primi risultati dei test effettuati sui topi dall’azienda romana Takis e nelle successive analisi compiute nei laboratori di Virologia dell’Istituto Spallanzani. Il vaccino ha stimolato, infatti, la produzione di anticorpi neutralizzando il Covid-19. E’ il livello più avanzato, ha spiegato all’Ansa l’amministratore delegato della Takis, Luigi Aurisicchio, “finora raggiunto nella sperimentazione di un candidato vaccino nato in Italia, ma i test sull’uomo sono previsti comunque dopo l’estate”. Il test compiuto allo Spallanzani è stato possibile grazie all’esperienza dell’istituto, che dopo avere isolato il virus ha messo a punto un metodo per verificare l’efficacia di vaccini e molecole direttamente ... Leggi su lanotiziagiornale LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : disponibilità del Premier Conte a sperimentazione aperture nidi

