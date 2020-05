La speranza dal vaccino italiano. "Gli anticorpi bloccano il virus" (Di lunedì 4 maggio 2020) Valentina Dardari Funzionano gli anticorpi, nei topi bloccano il virus. Dopo l'estate parte la sperimentazione sull’uomo Il vaccino italiano blocca il coronavirus nei topi e lo elimina dalle cellule umane. La sperimentazione sull’uomo dovrebbe partire subito dopo l’estate. “Il saggio effettuato sul virus di Covid-19 allo Spallanzani ci ha permesso di individuare i due candidati vaccini più promettenti. Nel giro di due settimane avremo i risultati di un mega-studio in corso a Castel Romano che ci dirà quanto dura la risposta immunitaria innescata, e ci permetterà di individuare il vaccino migliore da portare in sviluppo. E, se tutto andrà bene, potremo iniziare gli studi sull'uomo dopo l'estate: vogliamo farli a Napoli, con il gruppo dell'oncologo Paolo Ascierto”. A dare la notizia all'Adnkronos Salute è stato ... Leggi su ilgiornale Amore Adesso di Zucchero è un invito alla speranza - l’Italia riparte dalla Fase 2

Settimana "decisiva" per la definizione e, poi, approvazione del decreto maggio. Restano distanze sul reddito di emergenza tra il Movimento 5 stelle e gli alleati di governo ed è ancora aperta anche l ...

Lamezia Terme - In una lettera aperta al ministro alla Salute, Roberto Speranza, Mario Franchino, Italo Reale ed Enzo Reda a nome di "Per Democratici Riformisti" chiedono misure urgenti per la sanità ...

