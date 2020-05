La Sicilia si riapre al mondo, aumentano i voli e collegamenti (Di martedì 5 maggio 2020) Da oggi sarà più agevole, per i Siciliani che ne hanno diritto, entrare o uscire dalla Sicilia. Vengono, infatti, potenziati i voli da Palermo e Catania per Roma (e viceversa) e vengono aumentate le corse dei traghetti sullo Stretto di Messina. Inoltre, il rientro alla propria residenza, abitazione o domicilio è inserito tra le cause di necessità, che consentono, quindi, lo spostamento. E’ questo il risultato della richiesta avanzata ieri dal governatore dell’Isola Nello Musumeci, ai ministri dei Trasporti e della Salute, Paola De Micheli e Roberto Speranza. Il decreto, a firma dei due componenti del governo Conte, è arrivato oggi. I voli giornalieri dalla Sicilia verso Roma passano da quattro a otto (quattro di mattina e quattro di pomeriggio), così come i collegamenti navali tra Sicilia e Calabria, che da cinque diventano otto ... Leggi su direttasicilia La Sicilia si riapre al mondo - aumentano i voli e collegamenti

La Sicilia si riapre al mondo - aumentano i voli e collegamenti

La Sicilia si riapre al mondo - aumentano i voli e collegamenti (Di martedì 5 maggio 2020) Da oggi sarà più agevole, per ini che ne hanno diritto, entrare o uscire dalla. Vengono, infatti, potenziati ida Palermo e Catania per Roma (e viceversa) e vengono aumentate le corse dei traghetti sullo Stretto di Messina. Inoltre, il rientro alla propria residenza, abitazione o domicilio è inserito tra le cause di necessità, che consentono, quindi, lo spostamento. E’ questo il risultato della richiesta avanzata ieri dal governatore dell’Isola Nello Musumeci, ai ministri dei Trasporti e della Salute, Paola De Micheli e Roberto Speranza. Il decreto, a firma dei due componenti del governo Conte, è arrivato oggi. Igiornalieri dallaverso Roma passano da quattro a otto (quattro di mattina e quattro di pomeriggio), così come inavali trae Calabria, che da cinque diventano otto ...

Tp24it : Ad Ottobre riapre l'ospedale di Marsala (ma dal 18 Maggio ...) - ant_gaz : #tuttaunaltrastoria non volevo crederci ma fatto sta da domani la regione Lombardia, dopo Sicilia, Abruzzo, Toscana… - palermo24h : Fase 2 in Sicilia, riapre anche McDonald’s - Tp24it : Fase 2 in Sicilia, riapre anche McDonald's - zazoomnews : La Sicilia si riapre al mondo aumentano i voli e collegamenti - #Sicilia #riapre #mondo #aumentano -

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia riapre La Sicilia riapre ai rientri ed è esodo autorizzato, in arrivo i primi 1500 solo per iniziare (VIDEO) BlogSicilia.it Le Regioni spingono per riaprire dall'11, Boccia frena: "Dal 18 differenziazioni tra i territori"

"Poco fa la conferenza delle Regioni all'unanimità ha approvato un documento che chiede che fin da lunedì 11 maggio si possa riaprire il commercio al dettaglio e che dal 17 quando scadrà il dpcm firma ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 215.858 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2: di queste, 29.958 sono decedute (qui l’ultimo bollettino della Protezione Civile). Seco ...

"Poco fa la conferenza delle Regioni all'unanimità ha approvato un documento che chiede che fin da lunedì 11 maggio si possa riaprire il commercio al dettaglio e che dal 17 quando scadrà il dpcm firma ...In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 215.858 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2: di queste, 29.958 sono decedute (qui l’ultimo bollettino della Protezione Civile). Seco ...