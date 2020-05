La scuola della ministra Azzolina come la “bizona scolastica” di Oronzo Canà VIDEO

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 4 maggio 2020) Metà studenti in classe, e l’altra metà online da casa, così l’insegnante pensa: e che c’ho, una classe di 60 alunni? E in questa confusione generale i ragazzi si diranno “ah ah… che sta succedendo?!”. E non ci capiscono niente. È la bizona scolastica, ovvero il pianoper la ripresa delle lezioni a settembre. Una specie di 5-5-5 dell’organizzazione didattica: classi a zona, probabilmente “lenta”sarebbe piaciuta al Barone Liedholm. Una variante tattica per ovviare all’annoso problema delle classi pollaio, che in pandemia non saranno più gestibili, e che finisce dritta riformulata dalla fantasia dei meme in rete. Per chi vuol capirci qualcosa, ecco qua: L'articolo Lala “bizona scolastica” di...