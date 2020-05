(Di lunedì 4 maggio 2020) La. Il presidente della Regione Christian Solinas ha presentato l’ordinanza regionale sulla “fase 2” dell’emergenza coronavirus. L’ordinanza, avrà efficacia dal 4 al 17 maggio, rappresenta secondo Solinas “un atto di fiducia nella responsabilità del popolo sardo. Il virus non è andato via, quindi occorrono gradualità ed attenzione. Chiedo ai sardi responsabilità in questa fase.” Dall’11 maggio i Comuni sardi con bassi indici di contagio potranno disporre la riapertura di parrucchieri, estetisti e tatuatori. Tutte queste figure dovranno svolgere l’attività previo appuntamento, con divieto di assembramento all’esterno e con obbligo di igienizzazione dopo ogni singolo servizio. Sempre dall’11 maggio e nel caso di bassi indici di contagio, i Comuni potranno disporre la ...

GarauPina : RT @cagliariturismo: ?? Il Parco di Molentargius riapre i battenti. Il sito, una delle oasi naturalistiche più importanti della #Sardegna,… - Tennis_Ita : Il tennis riapre in tutta Italia, in Veneto, Sicilia, Abruzzo e Sardegna attività più libera - LimeMagazineU : La Sardegna riapre da lunedì. Ecco l’ordinanza - cagliariturismo : ?? Il Parco di Molentargius riapre i battenti. Il sito, una delle oasi naturalistiche più importanti della… - SabryGio2 : RT @Valenti00278189: ????????Bellissima notiziaaaaaa! La fase due sarda, Solinas riapre tutta la Sardegna: sì anche alle Messe, al Cagliari, vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Sardegna riapre

Il tennis oggi riapre, ma lo fa in maniera diversificata a seconda delle regione. A seguito dell’ormai dcpm del 26 aprile, potranno allenarsi tutti i tesserati Fit con classifica di prima e seconda ca ...Riaprire, ma per chi? La domanda – per gli operatori turistici, gli albergatori, i gestori degli stabilimenti e via dicendo – non è peregrina, visto che gli spostamenti tra regione e regione si preved ...