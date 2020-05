La Rassegna Stampa dei principali quotidiani sportivi italiani di lunedì 4 maggio 2020 (Di lunedì 4 maggio 2020) Inizia la Fase 2, anche nel calcio. Il Governo permette gli allenamenti individuali dei calciatori nei centri sportivi, anche se il Ministro Spadafora cerca di placcare l'entusiasmo e blocca la ripresa del campionato. Intanto i club hanno richiamato i giocatori dall'estero. In casa Juventus invece si fanno largo i rinnovi di Buffon, Chiellini e Dybala, così come dichiarato dal diesse Fabio Paratici. Per Higuain invece c'è l'ipotesi River Plate. Questi sono i temi principali della Rassegna... Leggi su 90min La rassegna stampa dei principali quotidiani sportivi italiani di domenica 3 maggio 2020

La Rassegna Stampa dei principali quotidiani sportivi italiani di venerdì 1 maggio 2020

Rassegna stampa di venerdì 1 maggio : le prime pagine dei quotidiani (Di lunedì 4 maggio 2020) Inizia la Fase 2, anche nel calcio. Il Governo permette gli allenamenti individuali dei calciatori nei centri, anche se il Ministro Spadafora cerca di placcare l'entusiasmo e blocca la ripresa del campionato. Intanto i club hanno richiamato i giocatori dall'estero. In casa Juventus invece si fanno largo i rinnovi di Buffon, Chiellini e Dybala, così come dichiarato dal diesse Fabio Paratici. Per Higuain invece c'è l'ipotesi River Plate. Questi sono i temidella...

Capezzone : +++Dopo il surreale ?? #Conte show, non perdete domani in edicola La Verità e sempre domattina presto… - DiMarzio : #Buonanotte con le #PrimePagine e i titoli sportivi dei quotidiani in edicola domattina ????? - forumJuventus : ?? RASSEGNA STAMPA VS Dieci anni di presidenza, la Juventus di Agnelli: 16 titoli e una straordinaria crescita fina… - firenzeviola_it : LA NAZIONE, Iachini e la squadra restano a casa - MilanNewsit : CorSera - Milan, ancora incerta la data in cui Ibra e Kessie rientreranno in Italia -