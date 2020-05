La Premier League si prepara per la ripartenza | si gioca dal 12 giugno?

(Di lunedì 4 maggio 2020) C’è voglia di calcio e di normalità anche in Gran Bretagna. Laè pronta alla. Si lavora alle migliori soluzioni per riprendere il massimo campionato di calcio inglese. La riunione in teleconferenza ha visto i 20 club compatti nel ribadire la volontà di portare a termine la stagione, a patto che venga raggiunto un accordo tra tutte le componenti. Unain totale sicurezza con la possibilità di limitare le partite ad un massimo di 8-10 stadi. La Lega inglese ha sottolineato che la salute rappresenta la priorità assoluta e che l’ultima parola spetterà al Governo. Lavuole farsi trovare pronta e nel Project Restart un ruolo chiave avranno test e tamponi da effettuare sutori e staff 48 ore prima del ritorno al lavoro e poi due volte a settimana, oltre alla possibilità di ...

PREMIER LEAGUE CORONAVIRUS / Sarà una settimana decisiva, oltre che per quello della Serie A, anche per il futuro della Premier League. Secondo quanto riportato dal 'Mirror', venerdì, 24 ore dopo la p ..."Per quanto mi riguarda sono stato fuori per molto tempo, quindi per me ora conta solo tornare a giocare a calcio". Paul Pogba non ha dubbi e in attesa del possibile ritorno in campo della Premier Lea ...