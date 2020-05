La pericolosa illusione di rimettere in moto il solito motore

(Di lunedì 4 maggio 2020) Oggi riaprono le aziende, ma quante di quelle (oltre due milioni) che si rimettono introveranno una domanda per i loro prodotti e i loro servizi? Non solo perché la liquidità fornita dalla Banca centrale e dal governo non circola ancora o perché consumatori e utenti sono dominati dalla paura,

Oggi riaprono le aziende, ma quante di quelle (oltre due milioni) che si rimettono in moto troveranno una domanda per i loro prodotti e i loro servizi? Non solo perché la liquidità fornita dalla Banca ...Caro direttore, molti commentatori ed esperti e scienziati e ricercatori affermano giustamente che, nel caso della attuale pandemia, non esistono norme di comportamento «legali» (generalizzate e impos ...