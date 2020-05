"La paura che scuote il governo". Fase 2, Massimo Franco: dalle "sacre stanze" una voce inquietante (Di lunedì 4 maggio 2020) Questa Fase 2 è vissuta dallo stesso governo, e da Giuseppe Conte, con enorme timore e preoccupazione. La paura, infatti, è in primis che il coronavirus riprende piede, con tutte le conseguenze che ciò potrebbe avere da un punto di vista sanitario ma anche politico. A Omnibus su La7 ne parla Massimo Franco, firma del Corriere della Sera, che dà conto proprio di questi timori che filtrano dalle sacre stanze della politica: "Secondo me il governo si prepara con grande prudenza e preoccupazione. C'è un problema di conciliare esigenze generali con i timori individuali - premette -. Il tema vero è: quanto il governo sia stato convincente in queste settimana e quanto quindi l'opinione pubblica abbia recepito l'esigenza di continuare su una linea di prudenza, restituendo parte di libertà. Credo che questo governo si sia mosso abbastanza bene sul ... Leggi su liberoquotidiano Che bello - oggi finisce la quarantena ma la paura purtroppo resta

Turchia - un mese fa la cantante del Grup Yurum si è lasciata morire : «Erdogan ci reprime perché ha paura del suo popolo» – L’intervista

Vuelta a España 2020 : “Non abbiamo paura del maltempo anche a novembre. Verranno tanti campioni” (Di lunedì 4 maggio 2020) Questa2 è vissuta dallo stesso, e da Giuseppe Conte, con enorme timore e preoccupazione. La, infatti, è in primis che il coronavirus riprende piede, con tutte le conseguenze che ciò potrebbe avere da un punto di vista sanitario ma anche politico. A Omnibus su La7 ne parla, firma del Corriere della Sera, che dà conto proprio di questi timori che filtranodella politica: "Secondo me ilsi prepara con grande prudenza e preoccupazione. C'è un problema di conciliare esigenze generali con i timori individuali - premette -. Il tema vero è: quanto ilsia stato convincente in queste settimana e quanto quindi l'opinione pubblica abbia recepito l'esigenza di continuare su una linea di prudenza, restituendo parte di libertà. Credo che questosi sia mosso abbastanza bene sul ...

MonicaCirinna : Riusciremo mai ad ascoltare quello che una donna ha da dire, senza fare caso al suo aspetto fisico o peggio ancora… - matteograndi : Il Governo che per decreto presidenziale decide chi posso vedere e chi no. La discrezionalità sulla limitazione di… - ginpretura : Facciamo giustizia a questa ragazza. È con questo accorato appello che il Pubblico Ministero si rivolge a Massimil… - AriannaPioli : RT @RadioSavana: Colossale scandalo del Ministro della Giustizia #Bonafede che si è opposto alla nomina del Magistrato, Nino di Matteo, a c… - MrArmanduccio : @LegaSalvini #wuhan è grande come la #lombardia quindi equiparabile o sbaglio?Credo ci siano altre realtà in #Cina… -

Ultime Notizie dalla rete : paura che Che bello, oggi finisce la quarantena ma la paura purtroppo resta Linkiesta.it Blog: Fantacalcio al tempo del Covid-19

La mancanza di passione che scaturisce dalle intense emozioni che genera il gioco ogni weekend, correlata a momenti di euforia per le vittorie e a momenti di sconforto per le sconfitte, unita alla ...

YesMilano, al via la campagna per accompagnare la riapertura della città

Nella Milano deserta di queste settimane di isolamento, cinque cittadini si preparano ad uscire di casa. È il 4 maggio, il primo giorno della “fase 2” e i cinque, indossata la mascherina, partono dai ...

La mancanza di passione che scaturisce dalle intense emozioni che genera il gioco ogni weekend, correlata a momenti di euforia per le vittorie e a momenti di sconforto per le sconfitte, unita alla ...Nella Milano deserta di queste settimane di isolamento, cinque cittadini si preparano ad uscire di casa. È il 4 maggio, il primo giorno della “fase 2” e i cinque, indossata la mascherina, partono dai ...