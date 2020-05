La minaccia globale dell’instabilità indiana (Di lunedì 4 maggio 2020) Nessuna conta reale dei danni della pandemia di coronavirus su scala globale potrà dirsi completa finché non si avrà un quadro chiaro della situazione in India sotto il profilo sanitario, politico ed economico. Il secondo Paese al mondo per popolazione, nonché quello col più alto tasso di crescita tra le grandi economie della Terra, è in lockdown da oltre un mese, ma ancora non si sa quanto a lungo le restrizioni dovranno proseguire prima di poter dare per fugato il rischio di una diffusione del virus nelle maggiori città del Paese. I dati ufficiali sul fronte sanitario non sono, per ora, allarmanti. Sono 30mila gli infetti ufficiali, e 937 i morti, secondo le stime più recenti. Il nuovo bilancio, aggiornato dalle autorità sanitarie di Nuova Delhi, porta l’India a essere seconda solo ... Leggi su it.insideover Coronavirus - l’ONU lancia il piano globale da 2 miliardi di dollari : “Minacciata l’umanità intera”

Emergenza clima : il riscaldamento globale minaccia le spiagge (Di lunedì 4 maggio 2020) Nessuna conta reale dei danni della pandemia di coronavirus su scalapotrà dirsi completa finché non si avrà un quadro chiaro della situazione in India sotto il profilo sanitario, politico ed economico. Il secondo Paese al mondo per popolazione, nonché quello col più alto tasso di crescita tra le grandi economie della Terra, è in lockdown da oltre un mese, ma ancora non si sa quanto a lungo le restrizioni dovranno proseguire prima di poter dare per fugato il rischio di una diffusione del virus nelle maggiori città del Paese. I dati ufficiali sul fronte sanitario non sono, per ora, allarmanti. Sono 30mila gli infetti ufficiali, e 937 i morti, secondo le stime più recenti. Il nuovo bilancio, aggiornato dalle autorità sanitarie di Nuova Delhi, porta l’India a essere seconda solo ...

StraNotizie : Coronavirus – Il nemico invisibile: La minaccia globale, il paradigma della paura e la militarizzazione del paese.… - FedericoFersini : @matteorenzi Renzi dal basso del suo 2 per cento minaccia la crisi del governo con a capo il premier più amato dagl… - Ecaciupiciu : #PrimoMaggio #1maggio È già uscita la minaccia globale di questo mese? - Elygabrysabry1 : RT @Antoniomagr: A cavalcare l’onda del caos c’è pure #Renzi che minaccia di far cadere il governo durante una pandemia globale con la scus… - Antoniomagr : A cavalcare l’onda del caos c’è pure #Renzi che minaccia di far cadere il governo durante una pandemia globale con… -

Ultime Notizie dalla rete : minaccia globale FMI, pandemia seria minaccia a stabilità finanziaria globale Il Messaggero Il dito puntato contro la Cina. Trump: "Errore terribile, volevano nascondere Covid-19"

La Cina ha commesso “un errore terribile”, in quanto ha “cercato di nascondere” il coronavirus, “ma non ci sono riusciti”. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dà seguito alle accuse del segre ...

Il segretario alla Difesa Usa: “Reti 5G, industria e aiuti, così Cina e Russia sfruttano il virus per avere più potere in Italia”

DALL’INVIATO A NEW YORK. «Russia e Cina si stanno approfittando di una situazione unica per far avanzare i loro interessi». L’allarme viene dal segretario alla Difesa americano Mark Esper, che con que ...

La Cina ha commesso “un errore terribile”, in quanto ha “cercato di nascondere” il coronavirus, “ma non ci sono riusciti”. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dà seguito alle accuse del segre ...DALL’INVIATO A NEW YORK. «Russia e Cina si stanno approfittando di una situazione unica per far avanzare i loro interessi». L’allarme viene dal segretario alla Difesa americano Mark Esper, che con que ...