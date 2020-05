La Mia Amica Geniale, il documentario su come Margherita Mazzucco e Gaia Girace sono diventate Elena e Lila (Di lunedì 4 maggio 2020) Esordienti assolute, scelte tra migliaia di adolescenti in provini di massa in tutta la Campania, Margherita Mazzucco e Gaia Girace sono oggi il doppio volto de L'Amica Geniale, pronte a lasciare il testimone alle nuove interpreti che assumeranno i ruoli di Elena e Lila da adulte, nella terza stagione appena annunciata da HBO e Rai Fiction. Protagoniste della prima e della seconda stagione, Margherita Mazzucco e Gaia Girace hanno trovato ne L'Amica Geniale l'occasione della vita, un debutto assoluto in una grande co-produzione internazionale venduta in tutto il mondo, a sua volta adattamento di un best-seller mondiale come la tetralogia della Ferrante. E non avevano mai recitato prima davanti ad una telecamera. Il documentario di Clarissa Cappellani La Mia Amica Geniale, uscito nelle sale a dicembre 2018 e ora disponibile nel catalogo di Raiplay, racconta la trasformazione di ... Leggi su optimagazine Elena Sofia Ricci : "A 12 anni abusata dal nonno di una mia amica" -

Coronavirus - fermato dalla Polizia ammette : “sono andato a fare sesso da una mia amica” - multato di 533€ (Di lunedì 4 maggio 2020) Esordienti assolute, scelte tra migliaia di adolescenti in provini di massa in tutta la Campania,oggi il doppio volto de L', pronte a lasciare il testimone alle nuove interpreti che assumeranno i ruoli di Elena e Lila da adulte, nella terza stagione appena annunciata da HBO e Rai Fiction. Protagoniste della prima e della seconda stagione,hanno trovato ne L'l'occasione della vita, un debutto assoluto in una grande co-produzione internazionale venduta in tutto il mondo, a sua volta adattamento di un best-seller mondialela tetralogia della Ferrante. E non avevano mai recitato prima davanti ad una telecamera. Ildi Clarissa Cappellani La Mia, uscito nelle sale a dicembre 2018 e ora disponibile nel catalogo di Raiplay, racconta la trasformazione di ...

vladiluxuria : Cara Presidente @SantelliJole in #Calabria la mamma di una mia cara amica soffre di una grave patologia e non riesc… - ivanscalfarotto : Oggi alle 18.30 con la mia amica @giadamessetti a parlare di #Cina ???? e del suo libro “Nella testa del Dragone” (Mo… - SimoneCosimi : Una mia amica fidatissima ha raccontato oggi su Fb di essere stata multata mentre si recava, col padre, nella sede… - AkiraElrien : @yeomoonie Poi sempre la mia amica che li ha ritrovati e che li ha seguiti molto prima di me con Wonderland me ne p… - LiaPau95 : @LauraPausini Due canzoni alle quali sono davvero molto legata. Una racconta una cosa che ho vissuto qualche anno f… -

Ultime Notizie dalla rete : Mia Amica La Mia Amica Geniale, Margherita Mazzucco e Gaia Girace OptiMagazine Blog: Il sogno e l'anniversario

Ieri ho trascorso una giornata intensa, assorbito totalmente nel disbrigare i miei impegni casalinghi iniziati già al mattino presto per preparare il pane, poi dedicandomi alla cura del mio giardino p ...

“Blue Monday”, il testo e video della nuova canzone di Jacopo

È in radio “Blue Monday” il nuovo singolo di Jacopo, giovane artista savonese tra i protagonisti più amati di Amici 19. Il brano è estratto dall’album d’esordio “Colori” (Kazal / Sony Music Italy) già ...

Ieri ho trascorso una giornata intensa, assorbito totalmente nel disbrigare i miei impegni casalinghi iniziati già al mattino presto per preparare il pane, poi dedicandomi alla cura del mio giardino p ...È in radio “Blue Monday” il nuovo singolo di Jacopo, giovane artista savonese tra i protagonisti più amati di Amici 19. Il brano è estratto dall’album d’esordio “Colori” (Kazal / Sony Music Italy) già ...