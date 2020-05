«La Lombardia è pronta»: lo spot “emozionale” della Regione alla faccia dei 14mila morti di coronavirus (Di lunedì 4 maggio 2020) Il consigliere regionale della Lega Paolo Grimoldi ha pubblicato su Facebook un video emozionale della Regione che dice che la Lombardia che “è pronta a ripartire”: «Ci ha colpito una tempesta improvvisa, per questo ci siamo fermati e abbiamo cambiato le nostre abitudini. Ha prevalso la responsabilità e il senso del dovere, abbiamo combattuto e non ci siamo arresi. Adesso è il tempo di ripartire, di tornare a lavorare per il futuro, ricordando ciò che abbiamo imparato. C’è tanto da fare e lo faremo insieme. La Lombardia è pronta», dice una voce fuori campo in quello che sembra uno spot di Publitalia anni Ottanta e, contemporaneamente, “un’idea di Stefano Accorsi” (cit.). Lo spot della Lombardia «pronta a ripartire» Attualmente la Lombardia registra 77mila casi confermati di Coronavirus ... Leggi su nextquotidiano Coronavirus - Ricciardi “Niente fretta - la Lombardia non e' pronta”

