La Juve richiama i suoi calciatori all'estero. Partito il jet di Cristiano Ronaldo: le ultime (Di lunedì 4 maggio 2020) La Juve richiama i suoi campioni. Sono 9 i calciatori all'estero (solo Miralem Pjanic è già rientrato). Il via libera per la ripresa degli allenamenti è arrivato e, salvo nuovi cambi di programma, gli stranieri arriveranno a Torino nei prossimi giorni. TOPSHOT-FBL-POR-ITA-Ronaldo-HEALTH-VIRUS Cristiano Ronaldo è atteso a Torino nelle prossime ore il fuoriclasse in giornata ritroverà la sua villa sulle colline torinesi, dove si allenerà per i prossimi quattordici giorni rispettando la... Leggi su 90min Serie A - via agli allenamenti : la Roma a Trigoria - la Juve richiama tutti a Torino. Sassuolo già in campo

Coronavirus - la Juventus richiama i giocatori stranieri - ma il volo di Ronaldo viene bloccato

Coronavirus - via libera per la Juventus che richiama gli stranieri in Italia : problemi per Ronaldo (Di lunedì 4 maggio 2020) Lacampioni. Sono 9 iall'(solo Miralem Pjanic è già rientrato). Il via libera per la ripresa degli allenamenti è arrivato e, salvo nuovi cambi di programma, gli stranieri arriveranno a Torino nei prossimi giorni. TOPSHOT-FBL-POR-ITA--HEALTH-VIRUSè atteso a Torino nelle prossime ore il fuoriclasse in giornata ritroverà la sua villa sulle colline torinesi, dove si allenerà per i prossimi quattordici giorni rispettando la...

ultimenotizie : Parte la #fase2 anche per il calcio: diverse ordinanze regionali e una direttiva del Viminale danno di fatto il via… - infoitsport : LIVE - Coronavirus: dal Viminale ok agli allenamenti individuali. Tare: 'Spadafora non può fermare la Serie A'. La… - Francy69650886 : RT @repubblica: La Juve richiama gli stranieri all'estero. Ronaldo, risolti i problemi con il volo [di DOMENICO MARCHESE] [aggiornamento de… - Francy69650886 : RT @LaStampa: Il club bianconero martedì riapre il centro sportivo per gli allenamenti individuali e convoca i nove giocatori all'estero ch… - genovesergio76 : La Juve lo richiama, ma Ronaldo è bloccato dallo stop al volo -