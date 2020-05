La foto che ritrae le adolescenti Angela Merkel | Theresa May e Dalia Grybauskaite

Leggi su bufale

(Di lunedì 4 maggio 2020) Ne avevamo parlato due anni fa, più precisamente in un articolo pubblicato il 16 marzo 2018: gli utenti di oggi, complice un utilizzo maldestro dello strumento “Ricordi” di Facebook (leggi il nostro approfondimento), stanno nuovamente condividendo un’immagine in bianco e nero che mostrerebbe(Cancelliere federale della Germania),May (Parlamentare del Regno Unito) e(ex Presidente della Lituania) insieme, in età adolescenziale, come presunta coincidenza tanto cara al pubblico complottista che in questo scatto vede una prova di un piano di controllo globale da parte dei poteri forti. What are the odds that 3 teenage friends grow up to lead 3 countries? Quali sono le probabilità che 3 amichecrescano per guidare 3 paesi? Complottismo anacronistico Un’immagine, quella che ...