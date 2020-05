La figlia in braccio, il killer alle spalle: così la mafia uccise il capitano Basile (Di lunedì 4 maggio 2020) Sono le due di notte del 4 maggio 1980. Si è quasi addormentata quella bambina che, in braccio al padre, si accorge dell'arrivo di un uomo e non comprende cosa sta per accadere: si tratta di un killer della mafia, e spara, mancandola per un soffio. Il padre, il capitano dei carabinieri Emanuele Basile, si accascia a terra, mentre esplodono i fuochi d'artificio che chiudono la festa del Santissimo Crocefisso a Monreale. Giorni più tardi, Luigi Basile, fratello di Emanuele, racconterà che la bambina, 4 anni, si sentiva "in colpa" per non aver avvertito per tempo il papà. Il destino di Emanuele Basile, uno degli investigatori più vicini a Paolo Borsellino, era segnato dal momento in cui, originario di Taranto, giunse in Sicilia, a Monreale, e prese in mano il filo delle indagini sull'omicidio del capo della Squadra mobile palermitana Boris ... Leggi su agi Vasto - in strada con la figlia in braccio : “Prendetela voi - non posso più accudirla”

restamg : RT @lorenz_frigerio: Emanuele #Basile capitano #Carabinieri di Monreale viene ucciso nella notte del #4maggio 1980 durante la festa del SS.… - GabriellaMan : RT @Agenzia_Italia: La figlia in braccio, il killer alle spalle, così la #Mafia uccise il capitano Basile. - Agenzia_Italia : La figlia in braccio, il killer alle spalle, così la #Mafia uccise il capitano Basile. - LuigiCornaglia : RT @lorenz_frigerio: Emanuele #Basile capitano #Carabinieri di Monreale viene ucciso nella notte del #4maggio 1980 durante la festa del SS.… - maskiaccio : RT @UltimoUMC: Monreale (PA) #4maggio 1980 mafiosi uccidono Capitano #Carabinieri Emanuele Basile 30 annni, aveva in braccio la figlia Bar… -