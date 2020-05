La Commissione europea ha raccolto 7,4 miliardi di euro nella maratona per trovare il vaccino (Di lunedì 4 maggio 2020) Mancano solo centomila euro per raggiungere l’obiettivo minimo. In poche ore la Commissione europea ha raccolto 7,4 miliardi di euro per trovare diagnosi, trattamenti e vaccini contro il coronavirus. E quattro di questi arrivano dall’Unione europea e gli Stati membri. La maratona di raccolta fondi Coronavirus Global Response è partita ufficialmente alle 15 di martedì e puntata come risultato minimo ai 7,5 miliardi di euro (8 miliardi di dollari). I donatori possono scegliere a quale priorità donare: test, trattamento o prevenzione. (Qui per dare il proprio contributo) «Sono molto orgogliosa e sollevata che l’inizio di questo importantissimo progetto abbia avuto così tanto successo. Il mondo ha mostrato una straordinaria unità per il bene comune. E l’europa ha dato un contributo significativo. Penso che questo sia un forte ... Leggi su linkiesta Coronavirus - “Voucher al posto dei rimborsi per i biglietti aerei” : la lettera di 12 Paesi alla Commissione europea

Polonia - la Commissione europea apre procedura d'infrazione per lo stato di diritto. "Il virus non può uccidere la democrazia"

